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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Snackautomat in Fröndenberg-Frömern gesprengt

Fröndenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30.05.2026) haben unbekannte Täter einen Snackautomaten an der Brauerstraße in Fröndenberg-Frömern gesprengt.

Anwohner meldeten einen lauten Knall und einen anschließenden Brand an dem Automaten. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zeitnah abgelöscht werden.

Zu möglichem Diebesgut konnten zum Einsatzzeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02304 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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