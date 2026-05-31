POL-UN: Schwerte - Diebstahl eines Pkw Land Rover in der Schwerter Innenstadt
Schwerte (ots)
Am Samstag (30.05.2026) wurde zwischen 13:00 Uhr und 15:45 Uhr ein Pkw aus der Schwerter Innenstadt entwendet.
Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Pkw Land Rover mit dem amtlichen Kennzeichen UN-HS 16.
Dieser war in einer Parkbucht an der Haselackstraße geparkt.
Zeugenhinweise zum Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei Schwerte: 02304/9213320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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