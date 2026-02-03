LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Einfamilienhaus in Flammen"
Oberrod (ots)
Bei der Brandortuntersuchung an dem Einfamilienhaus in der Schleusinger Straße in Oberrod konnten die Ermittler der Kriminalpolizei Suhl vorsätzliches Handeln als Brandursache ausschließen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.
