LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Einfamilienhaus in Flammen"

Wasungen (ots) - Am 27.01.2026 gegen 17:00 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Straße "Neutor" in Wasungen nach rechts in Richtung Meiningen abbiegen. Zur gleichen Zeit befand sich ein Lkw auf der Linksabbiegerspur der B19, welcher in die Straße "Neutor" einbiegen wollte. Ein bislang unbekannter Transporterfahrer signalisierte dem Lkw-Fahrer, dass er auf seine Vorfahrt verzichtet und ihn abbiegen lässt. Aufgrund der ...

mehr