Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Sondereinsatz mit gezielten Verkehrskontrollen

Kreis Unna (ots)

Am Freitag (29.05.2026) führte der Verkehrsdienst gemeinsam mit dem Bezirksdienst der Kreispolizeibehörde Unna in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen Sondereinsatz zur Verkehrsüberwachung im Kreisgebiet durch. Im Fokus standen insbesondere Geschwindigkeitskontrollen sowie die Überwachung des Verhaltens von Verkehrsteilnehmenden an sensiblen Bereichen wie Schulen, Fußgängerzonen und Bahnübergängen. Insgesamt ließen sich 172 Verkehrsverstöße ahnden.

Im Bereich des Billy-Montigny-Platzes am Marie-Curie-Gymnasium in Bönen, wo eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 7 km/h gilt, registrierten die Einsatzkräfte 14 Geschwindigkeitsverstöße. Der höchste gemessene Wert lag dort bei 30 km/h. Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Bönen wurden weitere zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

In der Fußgängerzone der Bahnhofstraße in Bönen ahndeten die Beamtinnen und Beamten zwölf Geschwindigkeitsverstöße sowie einen Handyverstoß. Darüber hinaus wurden vier weitere Maßnahmen getroffen, unter anderem gegen einen Fahrradfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Besonders auffällig fiel das Ergebnis der Kontrollen in Kamen an der Straße Werver Mark im Bereich der Querung des Sesekeradwegs aus. Dort wurden insgesamt 108 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 57 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Am Bahnübergang der Bahnhofstraße in Bönen missachteten zudem zwei Verkehrsteilnehmende die Lichtzeichenanlage. Unter anderem fuhr ein Fahrradfahrer trotz bereits geschlossener Schranken über den Bahnübergang. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 350 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren.

Bei weiteren Kontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten in Bönen und Unna stellten die Einsatzkräfte zusätzlich 19 Geschwindigkeitsverstöße sowie zwei sonstige Verstöße fest, darunter ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Verstoß gegen das Verbot der Durchfahrt.

Die Kreispolizeibehörde Unna wird auch künftig gezielte Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden im Kreisgebiet weiter zu erhöhen.

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