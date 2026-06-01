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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Weddinghofen gesucht

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 29.05.2026, zwischen 17:00 Uhr - 20:00 Uhr, Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hubert-Biernat-Straße in Bergkamen-Weddinghofen.

Sie betraten die Wohnung im Erdgeschoss durch Aufhebeln der Eingangstür und durchwühlten sämtliche Räume.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu melden oder an das Emailpostfach: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu schreiben.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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