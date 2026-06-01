POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Einbruch in Weddinghofen gesucht
Bergkamen (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, 29.05.2026, zwischen 17:00 Uhr - 20:00 Uhr, Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hubert-Biernat-Straße in Bergkamen-Weddinghofen.
Sie betraten die Wohnung im Erdgeschoss durch Aufhebeln der Eingangstür und durchwühlten sämtliche Räume.
Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.
Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder verdächtigen Personen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu melden oder an das Emailpostfach: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu schreiben.
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