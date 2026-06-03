Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Nach Verkehrsunfall mit Pedelecfahrer wird unbekannter Pkw-Fahrer gesucht

Fröndenberg (ots)

Am Dienstag, 02.06.2026, kam ein 45-jähriger Pedelecfahrer aus Unna gegen 06:45 Uhr auf der Von-Steinen-Straße in Fröndenberg zu Fall und verletzte sich leicht.

Er musste stark abbremsen, da ein bislang noch unbekannter Pkw, nach seiner Ansicht, ohne abzubremsen aus dem Mühlenweg in den Kreuzungsbereich einfuhr und ihm die Vorfahrt nahm. Danach sei der Pkw nach rechts abgebogen, ohne sich um den gestürzten Pedelecfahrer zu kümmern.

Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen silbernen Opel Corsa D gehandelt haben.

Der männliche Fahrer soll ca. 60 Jahre gewesen sein und hatte graue Haare. Zudem trug er eine Brille.

Der Fahrer und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte zu melden: 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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