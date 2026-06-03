Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen flüchtet eine von ihnen

Unna (ots)

Am Dienstag (02.06.2026) war gegen 07:45 Uhr eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Unna mit ihrem Rad auf der Straße "Twiete" in Unna-Uelzen unterwegs.

Sie war von der Morgenstraße auf dem Radweg in Richtung Twiete unterwegs, als ihr nach der Bahnunterführung vor der Kurve eine andere, bislang unbekannte Fahrradfahrerin entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 45-Jährige leicht verletzte.

Die andere Fahrradfahrerin fuhr, ohne den entstandenen Schaden beglichen zu haben, weiter in Richtung Morgenstraße.

Wer Angaben zu der gesuchten Fahrradfahrerin machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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