Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Unbekannte entwenden Zapfventile samt Kabel einer Elektroladesäule

Bönen (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (04.06.2026) gegen Mitternacht zwei Zapfventile samt Kupferkabel einer Elektroladesäule auf dem Parkplatz eines Discounters an der Heinrich-Wieschhoff-Straße in Bönen beschädigt und anschließend entwendet.

Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Hinweise zu dem Diebstahl und den Tätern bitte der Polizei in Kamen melden: 02307 921 3220. Alternativ kann die Kontaktaufnahme auch über die 02303 921 0 oder per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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