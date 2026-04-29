Feuerwehr Essen

FW-E: Person von Lkw erfasst

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Essen-Altenessen-Nord, Wilhelm-Nieswandt-Allee, 29.04.2026, 08:59 Uhr (ots)

Um 08:59 Uhr wurde die Feuerwehr Essen zu einem schweren Verkehrsunfall in Essen-Altenessen-Nord alarmiert. Ein Lkw hatte einen Fußgänger erfasst, welcher dabei unter der Zugmaschine des Sattelzuges eingeklemmt wurde.

Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte initial einen Löschzug, den Hilfeleistungszug der Feuerwehr und den Rettungsdienst.

Die Feuerwehr sicherte umgehend die Einsatzstelle ab. Der Lkw wurde gegen unkontrolliertes Wegrollen gesichert. Der Patient wurde durch den Rettungsdienst stabilisiert und medizinisch versorgt. In Absprache mit den Einsatzkräften der Feuerwehr konnte der Lkw wenige Zentimeter zurückgesetzt werden, um den Patienten zu befreien. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Lkw-Fahrer sowie mehrere Augenzeugen wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Der verletzte Fußgänger wurde in Begleitung einer Notärztin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Für die Rettungsmaßnahmen musste die Wilhelm-Nieswandt-Allee in beide Richtungen voll gesperrt werden. Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

Die Polizei hat nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen die Unfallaufnahme übernommen. Wie es zu diesem schweren Verkehrsunfall kommen konnte, wird nun durch die Polizei ermittelt.

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