Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Wertgegenstände und Schmuck aus Seniorenwohnung entwendet - Zeugen gesucht

Holzwickede (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) wurde eine 90-jährige Seniorin an ihrer Wohnanschrift in Holzwickede in der Louviersstraße Opfer eines Betrugsfalles. Die Geschädigte lies einen unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, in ihre Wohnung. Der Unbekannte entwendete Schmuck sowie Wertgegenstände aus der Wohnung.

Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

- 18-20 Jahre alt - Sehr groß und schlank - Helle Haare - Keine Brille - Sprach Hochdeutsch

Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang negativ.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise möglicher Zeugen. Wer hat in der Freitagabend in Holzwickede verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Und nochmals einige Verhaltenstipps zu Ihrer Sicherheit: Bitte reden Sie mit Nachbarn und älteren Angehörigen über diesen Vorfall und sensibilisieren Sie diese. Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung und händigen Sie diesen kein Bargeld oder Wertgegenstände aus. Sprechen Sie nicht am Telefon mit Fremden über Ihre finanziellen Verhältnisse und Vorhandensein von Bargeld und Wertsachen. Beenden Sie sofort von sich aus aktiv ein solches eingehendes Telefonat, in dem Sie selber auflegen und wählen Sie danach sofort eigenhändig den Notruf 110 zur Meldung des Vorfalles an die echte Polizei.

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