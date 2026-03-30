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Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (38) rast durch die Bochumer Innenstadt - Pkw und Führerschein beschlagnahmt

Bochum (ots)

Alkohol getrunken und mit bis zu 120 km/h in der Bochumer Innenstadt unterwegs: Für einen Gelsenkirchener (38) endete der Freitagabend, 27. März, auf der Polizeiwache.

Während Polizeibeamte gegen 23.35 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz ein Auto kontrollierten, raste der 38-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbei, fuhr über eine rote Ampel und hielt schließlich an der Kreuzung Südring / Universitätsstraße an.

Die Polizeibeamten nahmen die Personalien des Mannes auf. Nach erfolgter Belehrung wurde dem Gelsenkirchener der Tatvorwurf des verbotenen Fahrzeugrennens gemacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille.

Nach Zeugenangaben sei der Tatverdächtige vor der Polizeikontrolle mit rund 120 km/h durch die Bochumer Innenstadt und dabei über mehrere rote Ampeln gefahren.

Der Pkw, der Führerschein und das Mobiltelefon des 38-Jährigen wurden beschlagnahmt.

Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend trat er zu Fuß den Heimweg an.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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