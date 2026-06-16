Polizei Köln

POL-K: 260616-4-K Tatverdächtiger verfolgt Mann mit Axt - Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Köln (ots)

Mit Fotos aus einem sichergestellten Smartphone fahndet die Polizei nach mehreren Männern. Ihnen wird unter anderem ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr im Stadtteil Nippes am Donnerstag, den 20. Februar 2025, auf der Neusser Straße vorgeworfen.

Zum Tatgeschehen:

Eine vierköpfige Familie befand sich gegen 10.35 Uhr nach einem Termin im dortigen Bürgeramt in einem Uber-Fahrzeug auf der Neusser Straße. Nach aktuellen Erkenntnissen waren auch die Tatverdächtigen zuvor im Amt gewesen. Plötzlich steuerte der Fahrer eines schwarzen Peugeot sein Auto aus Richtung einer Tankstelle entgegen der Fahrtrichtung direkt auf das stehende Uber-Fahrzeug zu. Dessen Insassen konnten im letzten Moment aussteigen. Der Peugeot stieß erst gegen das Uber-Fahrzeug und dann gegen einen der Geschädigten sowie gegen Fahrräder, die an einem Fahrradständer angeschlossen waren. Der Wagen stoppte im Eingangsbereich des Amtsgebäudes. Teile des Gebäudes, eine Treppe sowie eine Säule wurden beschädigt.

Verfolgung mit einer Axt:

Nach dem Aufprall stiegen mehrere Männer aus dem Peugeot. Einer, vermutlich der Beifahrer, hatte eine Axt dabei und verfolgte einen der Geschädigten in die Lohsestraße. Die Täter flüchteten anschließend mit zwei unterschiedlichen Fahrzeugen.

Die Polizei Köln fragt nun:

Wer kennt die Männer auf den Fotos oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Die Bilder der Gesuchten sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/206778

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/ts)

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