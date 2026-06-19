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Polizei Köln

POL-K: 260619-1-K Motorradfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt - VU-Team sichert Spuren auf der Alten Kölner Straße

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (18. Juni) ist ein 26 Jahre alter Fahrer einer Yamaha in Porz mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Betonkübel geprallt. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der Kölner gegen 21.50 Uhr auf der Alten Kölner Straße in Richtung Mauspfad mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit und zeitweise nur auf dem Hinterrad gefahren sein. Infolgedessen habe er mutmaßlich die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte vor Ort die Spuren. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 5 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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