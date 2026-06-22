Polizei Köln

POL-K: 260622-3-K Frau in Wohnung getötet - Polizei nimmt Ehemann fest

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Die Polizei Köln hat am Sonntagmittag (21. Juni) einen 83-jährigen Mann aus Köln-Rodenkirchen festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau (77) mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Der Sohn hatte die Polizei alarmiert, nachdem sein Vater ihn über den Tod der Frau benachrichtigt und ihm gegenüber der Tat eingeräumt hatte. Einsatzkräfte nahmen den 83-Jährigen in seiner Wohnung fest und fanden dort auch den Leichnam. Hintergrund der Tat könnten nach ersten Ermittlungen eheliche Streitigkeiten gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Köln den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Totschlags beantragt. Der Tatverdächtige soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/ts)

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