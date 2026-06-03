Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Raser im Visier

Am Dienstag stoppte die Polizei zwölf Verkehrsteilnehmer bei Steinheim a. Albuch.

Ulm (ots)

Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr kontrollierte die Polizei Heidenheim, wie schnell die Fahrzeuge auf der L 1165 zwischen Steinheim und Sontheim Stubental unterwegs waren. Bei den Kontrollen stoppten sie insgesamt zwölf Fahrer, die im Bereich der erlaubten 70 km/h zu schnell waren. Spitzenreiter war eine 52-jährige Seat-Fahrerin. Bei 26 km/h über dem Erlaubten muss sie mit mindestens 150 Euro Geldbuße und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die weiteren Betroffenen waren zwischen 11 km/h und 25 km/h zu schnell unterwegs.

++++1041341

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell