Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Lärm verursacht und Kinder nicht richtig gesichert

Am Montag stoppte die Polizei in Heidenheim einen Poser.

Ulm (ots)

Um 23.25 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Heidenheim auf einen BMW in der Olgastraße aufmerksam. Dessen Fahrer verursachte durch unnötiges Gas geben an der Kreuzung zur Marienstraße Lärm. Die Polizei kontrollierte den 22-jährigen Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass im Fahrzeug auch drei Kinder saßen. Zwei davon hatten keinen erforderlichen Kindersitz und waren deshalb nicht richtig gesichert. Den jungen Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen mit Bußgeldern. Die Kinder wurden vom Vater an der Kontrollstelle abgeholt.

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