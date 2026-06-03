Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken mit dem Auto gefahren

Am Dienstag zog die Polizei bei Riedlingen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 15.50 Uhr kontrollierte die Polizei Riedlingen einen Skoda-Fahrer bei Riedlingen. Der war unerlaubt auf einem Verbindungsweg von Ertingen in Richtung Erisdorf unterwegs. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 59-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Blutergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er genau intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt. Seinen Führerschein musste er abgeben.

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