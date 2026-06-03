Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rammingen - In den Gegenverkehr geraten

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Rammingen.

Ulm (ots)

Ein 26-jähriger VW-Fahrer fuhr um kurz vor 18 Uhr auf der K7306 von Rammingen nach Asselfingen. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund des Gewitters nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken kam er auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 39-jährige Skoda-Fahrerin. Es kam zum Unfall. Der Skoda wurde nach rechts von der Straße abgewiesen. Die Fahrerin verletzte sich beim Unfall leicht. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 40.000 Euro. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos.

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