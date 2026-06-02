Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dettingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall mit drei Beteiligten kam es am Montag bei Dettingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 13 Uhr. Eine 19-jährige Ford-Fahrerin fuhr von der L299 nach links in Richtung Kirchdorf an der Iller. Hierbei übersah sie wohl eine 46-jährige BMW-Fahrerin. Diese kam von rechts aus Richtung Dettingen und hatte Vorfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen einen Toyota geschleudert. Die 68-jährige Fahrerin des Toyotas fuhr von Kirchdorf in Richtung Dettingen. Der Ford krachte in die Leitplanken. Der Rettungsdienst brachte die beiden leicht verletzten Fahrerinnen des BMW und des Fords in Kliniken. Die 68-Jährige blieb unverletzt. Der Polizeiposten Ochsenhausen nahm den Verkehrsunfall auf. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis etwa 15 Uhr voll gesperrt. Der Schaden an den Autos wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++++ 1036685(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell