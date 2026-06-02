Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ladendieb flüchtet

Auf Süßigkeiten und ein Fahrradschloss hatte es ein junger Dieb am Montag in Blaubeuren abgesehen.

Ulm (ots)

Der Unbekannte hielt sich gegen 17.30 Uhr in einem Geschäft in der Württemberger Straße auf. Dort nahm er mehrere Packungen Kekse und ein Fahrradschloss und steckte die Waren in seine Jackentasche. Als ein Mitarbeiter den Ladendieb darauf ansprach, rannte der aus dem Laden und flüchtete über den Parkplatz. Der Zeuge schätzt den Dieb auf etwa 15 bis 18 Jahre und mit einer Größe von etwa 175 cm. Der Dieb hatte schulterlange, blonde Haare und trug ein rotes T-Shirt. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Ehingen unter Tel. 07391/5880 entgegen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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