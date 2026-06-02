Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unfall an Einmündung

Am Montag verursachte ein 23-jähriger Autofahrer in Gerstetten Sachschaden.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige war um 15.20 Uhr mit seinem VW Golf in der Wolfstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Blücherstraße ein. Da er wohl beim Abbiegen in der engen Kurve nicht weit genug rechts fuhr, kollidierte er mit einem 29-Jährigen. Der kam mit seinem VW Golf von links. Durch die Kollision lösten am VW des 23-Jährigen die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 13.000 Euro.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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