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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unfall an Einmündung
Am Montag verursachte ein 23-jähriger Autofahrer in Gerstetten Sachschaden.

Ulm (ots)

Der 23-Jährige war um 15.20 Uhr mit seinem VW Golf in der Wolfstraße unterwegs. An der Einmündung bog er nach links in die Blücherstraße ein. Da er wohl beim Abbiegen in der engen Kurve nicht weit genug rechts fuhr, kollidierte er mit einem 29-Jährigen. Der kam mit seinem VW Golf von links. Durch die Kollision lösten am VW des 23-Jährigen die Airbags aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 13.000 Euro.

++++1036323 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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