POL-UL: (UL) Ulm - Über rote Ampel gefahren
Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr. Eine 65-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf der Stuttgarter Straße geradeaus in Richtung Stadtmitte. Hierbei fuhr sie mutmaßlich über eine rote Ampel. Ein aus der Eythstraße nach links abbiegender Mercedes-Fahrer hatte grünes Licht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden Autos auf insgesamt 35.000 Euro.
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