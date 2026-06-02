Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (HDH)Gerstetten - Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger mit Hund

Gesucht wird ein Unfallbeteiligter

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich bereits am 28. Mai gegen 13:40 Uhr auf dem Albschäferweg im Bereich Gerstetten. Der Fahrer eines hellbraunen Nissan mit Heidenheimer Zulassung befuhr den Waldweg, auf dem der 33-jährige Geschädigte mit zwei weiteren Personen und zwei Hunden spazieren war. Obwohl die Fußgänger und die Hunde dem Fahrzeug Platz machten fuhr der Pkw-Fahrer einen der Hunde und den 33-jährigen an. Der Fahrer des Pkw stieg kurz aus und sprach mit den Spaziergängern. Nachdem der 33-jährige zunächst keine Schmerzen hatte fuhr der Fahrer mit Einverständnis des Geschädigten weiter. Durch den Unfall verletzte sich der 33-jährige jedoch leicht an Schulter und am Handgelenk, was er erst später bemerkte. Der Fahrer des Nissan soll 50 bis 55 Jahre alt und etwa 175 cm bis 180 cm groß gewesen sein. Er wird gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Heidenheim unter 07321-97520 zu melden.

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