Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach - Brand in Einfamilienhaus

Am Montag rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Birenbach aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.30 Uhr rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Stauferstraße aus. Dort stelle ein Zeuge schwarzen Rauch aus dem Dach eines Einfamilienhauses fest. Die Feuerwehr löschte den brennenden Dachstuhl, auf dem sich eine Photovoltaikanlage befand. Gegen 15 Uhr war das Feuer gelöscht. Anschließend wurden noch über mehrere Stunden Glutnester beseitigt und Aufräumarbeiten durchgeführt. Durch das schnelle Einschreiten kam es durch die Flammen zu keiner Gefahr für angrenzende Gebäude. Da sich die Bewohner im Urlaub befanden stand da Haus zum Zeitpunkt des Brandes leer.

Die Polizei Rechberghausen hat nun die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Laut Zeugen begann das Feuer wohl neben dem Kamin im Bereich der PV-Anlage.

Die Feuerwehren aus Birenbach, Wäschenbeuren, Rechberghausen, Uhingen, Süßen und Göppingen waren mit rund 10 Fahrzeugen und etwa 50 Personen im Einsatz. Der Schaden am Einfamilienhaus wird auf 700.000 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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