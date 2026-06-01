Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (HDH) A7 bei Heidenheim - Auf Leitplanke "gesurft"

Leichte Verletzungen erlitt eine 57-jährge am Sonntag

Ulm (ots)

Ein 58-jähriger fuhr am Sonntag mit seiner Ehefrau auf der A7 in Richtung Würzburg. Aufgrund eines vorangegangenen Regenschauers befand sich auf einem kurzen Stück auf der linken Spur ein Wasserteppich. Bei der Durchfahrt des Wasserteppichs drehte sich der Pkw des Ehepaars sich und geriet rückwärts auf eine Leitplankenabsenkung. Auf dieser rutschte der Pkw daraufhin etwa 30 Meter entlang. Nach dieser Distanz hakte sich mutmaßlich der Unterboden ein, sodass der Pkw von der Leitplanke gehoben wurde und noch weitere 50 Meter am leicht ansteigenden Böschungsbereich entlangrutschte. Dabei beschädigte der rutschende Pkw auch noch ein Brückenhinweisschild. Die 57-jährige Ehefrau des Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Verkehrspolizei in Heidenheim auf 50.000 Euro.

Daniel Frischmann

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