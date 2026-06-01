Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Einbrecher bleibt ohne Beute

In der Nacht auf Sonntag brach ein Unbekannter in eine Spielothek in Ehingen ein.

Ulm (ots)

Der Einbrecher machte sich an einem Gebäude in der Albert-Einstein-Straße zu schaffen. Gewaltsam versuchte er eine massive Notausgangstür aufzubrechen. Die Tür hielt stand und der Einbrecher blieb draußen. Der Unbekannte flüchtete unerkannt. Zurück ließ er einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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