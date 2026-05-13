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Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Erdgasaustritt in Nürnberg-Neunhof: Rund 50 Personen vorsorglich evakuiert.

Nürnberg (ots)

Ein deutlich hörbares Zischen kündigte die Gefahr bereits aus der Entfernung an. In der Oberen Dorfstraße im Nürnberger Stadtteil Neunhof beschädigte ein Bagger am Mittwoch, 13. Mai 2026, bei Erdarbeiten eine Erdgasleitung. Wegen der damit verbundenen Gefahrenlage mussten rund 50 Anwohnerinnen und Anwohner ihre Gebäude vorsorglich verlassen.

Gegen 10:20 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie die Freiwilligen Feuerwehren Neunhof, Boxdorf und Großgründlach zu einem Gasaustritt im Freien. Schon auf der Anfahrt nahmen die ersten Einsatzkräfte das markante Zischen des austretenden Gases wahr. Unmittelbar nach dem Eintreffen sperrten sie den Gefahrenbereich weiträumig ab und räumten die umliegenden Gebäude.

Da bereits kleinste Zündquellen austretendes Erdgas entzünden können, traf die Feuerwehr parallel umfassende Brandschutzmaßnahmen, um im Ernstfall sofort eingreifen zu können. Gleichzeitig überwachten Einsatzkräfte die Ausbreitung des Gases kontinuierlich mit Messtechnik.

Nachdem der Energieversorger die beschädigte Leitung in der Baugrube abgedichtet und den Gasaustritt gestoppt hatte, kontrollierten die Einsatzkräfte das betroffene Gebiet sowie angrenzende Gebäude mit mehreren Messgeräten. Damit stellten sie sicher, dass sich keine gefährlichen Gaskonzentrationen in Gebäuden oder anderen Strukturen angesammelt hatten.

Nach rund zwei Stunden hoben die Einsatzkräfte die Sicherheitsmaßnahmen auf. Die Personen konnten in ihre Gebäude zurückkehren. Der Energieversorger verblieb für weitere Arbeiten an der Einsatzstelle.

Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. [DK, FS].

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

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