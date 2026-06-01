Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL:(UL)- Dürmentingen - Festival ohne Bands

Die Polizei überprüft die Fahrtüchtigkeit der Festivalbesucher

Ulm (ots)

Am Sonntag ging das Festival ohne Bands in Dürmentingen zu Ende. Die Kontrollierenden der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ulm, unterstützt durch das Polizeipräsidium Einsatz, die Polizeihundeführerstaffel und das Polizeipräsidium Ravensburg nahmen vor allem die Verkehrstüchtigkeit des abreisenden Publikums in den Blick. Vierzehn Fahrende standen noch unter dem Einfluss von Rauschgift, ebensoviele standen noch unter dem Einfluss von Alkohol, einer davon so stark, dass er einem Strafverfahren entgegen sieht. Die übrigen Fahrenden müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Die Fahrzeuge blieben entsprechend stehen und die Heimreise war beendet. Die aufmerksamen Beamten konnten zudem bei sieben Personen Betäubungsmittel auffinden, ein Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Insgesamt kontrollierten die Beamten mehr als sechshundert Fahrzeuge und über 700 Personen.

Tipp der Polizei: wer am nächsten Tag nach Hause fahren möchte, sollte bereits am Abend vorher verantwortungsvoll mit Rauschmitteln umgehen.

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