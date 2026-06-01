Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Peugeot stößt gegen Leitplanke

Um einen Unfall zu verhindern, stößt ein Klein-LKW am Freitag gegen die Leitplanke.

Ulm (ots)

Der Klein-Lkw befuhr um kurz vor 11 Uhr die Stuttgarter Straße von Ebersbach in Richtung Uhingen. Etwa 200 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr überholte offenbar ein Sportwagen einen dort rangierenden Laster. Der unbekannte Fahrer befand sich hierbei wohl auf der Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Sportwagen zu verhindern, wich der 56-Jährige mit seinem Peugeot nach rechts aus. Hierbei prallte er gegen die Leitplanke. Das Polizeirevier Uhingen nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zudem werden sowohl der Sportwagenfahrer als auch der rangierende Lkw-Fahrer gesucht. Diese haben den Unfall eventuell selbst nicht bemerkt. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Uhingen unter Tel. 07161/93810 in Verbindung zu setzen. Vom Sportwagen ist lediglich bekannt, dass er wohl eine dunkelrote Metallic-Lackierung hatte. Beim Laster handelte es sich um einen 7,5- oder 12-Tonner. Der Schaden am Peugeot wird auf 4.000 Euro, der an der Leitplanke auf 1.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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