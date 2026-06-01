Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler stürzt

Am Sonntagnachmittag verletzte sich ein 59-Jähriger bei einem Sturz in Ulm schwer.

Ulm (ots)

Der 59-jährige Mountainbike-Fahrer fuhr von der Straße "Obere Bleiche" durch die Unterführung an der B10 in Richtung Stadtmitte. Offenbar übersah er beim Einfahren in die Unterführung zwei Personen zu spät. Er versuchte noch nach links auszuweichen, stürzte hierbei jedoch mit seinem Scott. Der Rettungsdienst verbrachte den Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. An dem Rad entstand lediglich minimaler Sachschaden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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