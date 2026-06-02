Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Von der Straße abgekommen

Am Montag wurde ein 66-Jähriger bei einem Unfall in Laupheim leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Opel im Hopfenweg. Da er wohl gesundheitliche Probleme bekam, kam er von der Straße ab und krachte gegen einen geparkten Mercedes-Laster. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Laupheim nahm den Unfall auf. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Opel.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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