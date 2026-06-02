Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Exhibitionist tritt auf

Am Montag soll sich ein Unbekannter in Munderkingen gegenüber einer Frau unsittlich gezeigt haben.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr war eine Spaziergängerin vom Stadtpark in Richtung Marchtaler Straße unterwegs. Kurz nach dem dortigen Bahnübergang bemerkte sie einen Mann, der in ihre Richtung blickte und wohl deutlich erkennbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Unbekannten. Dieser soll etwa 175 bis 180 cm groß sein und eine dünne Figur haben. Die Frau schätzt den Mann auf etwa 40 Jahre. Er war mit einer beigen Hose und einem dunklen Shirt gekleidet und hatte blonde Haare. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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