POL-UL: (UL) Ulm - Auf Vordermann aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag in Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich um 6.20 Uhr in der Blaubeurer Straße. Der 44-Jährige fuhr aus Richtung Blaustein nach Ulm. An einer Ampel hielt der VW-Fahrer an. Dies bemerkte eine 44-jährige Skoda-Fahrerin wohl zu spät. Sie fuhr in das Heck des VW. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 6.000 Euro.
++++1030635(TH)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell