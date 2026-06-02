Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 6.20 Uhr in der Blaubeurer Straße. Der 44-Jährige fuhr aus Richtung Blaustein nach Ulm. An einer Ampel hielt der VW-Fahrer an. Dies bemerkte eine 44-jährige Skoda-Fahrerin wohl zu spät. Sie fuhr in das Heck des VW. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 6.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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