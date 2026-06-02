Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Radler tödlich verunglückt

Am Montag kam für einen 75-Jährigen in Anhausen bei Herbrechtingen jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Der Mountainbike-Fahrer fuhr mit einer Gruppe aus Radfahrern gegen 19.30 Uhr mit seinem Cube auf einem Waldweg zwischen Dettingen und Anhausen. Kurz vor dem Kapellenweg stürzte er von seinem Rad. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb der Senior an der Unfallstelle. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist wahrscheinlich eine medizinische Ursache für den Unfall verantwortlich. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren im Einsatz. Für die Bergung des 75-Jährigen wurde zudem die Bergwacht mit 13 Einsatzkräften hinzugezogen. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Der Schaden am Pedelec wird auf lediglich 200 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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