Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Fahrtausschluss im Nachtzug: Erhebliche Widerstandshandlungen gegenüber Bundespolizisten

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll am 19.05.2026 gegen 00:39 Uhr ein Mann (Alter: 29 Jahre) einen Fahrtausschluss im Nachtzug (Strecke Hamburg Hauptbahnhof - Malmö) von der Zugbegleitung erhalten und anschließend gegenüber eingesetzten Bundespolizisten erhebliche Widerstandshandlungen geleistet haben.

Da der schwedische Staatsangehörige bei einer Fahrkartenkontrolle durch die Zugbegleitung kurz vor Abfahrt des Zuges keine gültige Bahnfahrkarte vorlegen konnte, wurde die Bundespolizei angefordert.

Trotz mehrfacher Aufforderung durch die eingesetzten Bundespolizisten verließ der Mann den abfahrbereiten Zug nicht, sodass er an den Armen geführt aus dem Zug begleitet werden musste. Bei dieser Maßnahme beleidigte der Mann die Bundespolizisten mit Worten, leistete erheblichen Widerstand und schlug u.a. einem Bundespolizisten (Alter: 25 Jahre) mit der Faust ins Gesicht. Der 29-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt.

Zur Beweissicherung wurden die Tathandlungen durch die Bundespolizisten mittels einer Bodycam aufgezeichnet. Es wurden durch die Widerstandshandlungen keine Bundespolizisten verletzt.

Der nicht alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung und ausreichender Beruhigung wurde er anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.

Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren u.a. wegen des Straftatverdachts "Körperverletzung, Beleidigung, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell