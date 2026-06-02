Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Wasserunfall in der Donau

Am Montag kenterten drei Personen bei Rottenacker mit ihren SUP in der Donau.

Ulm (ots)

Am Nachmittag war ein 47-Jähriger mit seinem 14-jährigen Sohn und einem weiteren 15-Jährigen auf der Donau unterwegs. Aus ungeklärter Ursache prallten sie auf Höhe der Zeppelinstraße mit dem vorderen der zwei miteinander verbundenen Stand-Up-Paddle-Boards gegen einen Baum. Dadurch verloren sie die Kontrolle und stürzten in die Donau. Während sich der Vater und der 15-Jährige auf eine Sandbank retteten, hing der 14-Jährige mit seiner Fußhalterung am Baum fest. Dabei zog ihn die Strömung unter Wasser und er verlor das Bewusstsein. Dem Vater gelang es seinen Sohn aus der Fußhalterung zu befreien und auf die Sandbank zu ziehen. Anschließend leitete er sofortige Beatmungsmaßnahmen ein. Dadurch erlangte der 14-Jährige wieder das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten den 14-Jährigen zur Versorgung in eine Klinik. Zur Rettung der drei Personen waren die Feuerwehren aus Rottenacker, Oberstation, Munderkingen, Obermachtal mit vier Fahrzeugen und 25 Personen im Einsatz.

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