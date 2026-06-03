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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet
Am Dienstagmorgen war ein LKW-Fahrer nicht aufmerksam genug.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem VW die B311 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Eisenbahnstraße war die Ampel außer Betrieb. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer kreuzte mit seinem MAN die Fahrbahn. Dieser hatte die vorfahrtsberechtigte 59-Jährige wohl zu spät gesehen. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 5.000 Euro.

++++ 1040073(TH)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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