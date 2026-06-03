Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Bewusstlos am Steuer

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Donzdorf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich in der Sportplatzstraße. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer während der Fahrt wohl kurzzeitig das Bewusstsein. Der Traktor kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls schob es diesen auf einen weiteren geparkten VW Golf. Der Rettungsdienst brachte den 70-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den geparkten Autos auf 50.000 Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.

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