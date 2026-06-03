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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Transporter in Flammen
Am Dienstag rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand bei Mittelbiberach aus.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr befuhr ein Transporter die Saulgauer Straße in Reute. Plötzlich stellte die 39-jährige Fahrerin Rauch aus der Motorhaube fest. Deshalb parkte sie den Peugeot Boxer an der Kreuzung zur Degernauer Straße und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand der Transporter in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Mittelbiberach und Reute rückten aus und löschten das Fahrzeug. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

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Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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