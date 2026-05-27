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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch

POL-PDNW: Versuchter Einbruch
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Grünstadt (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 24.05.26, 07:30 Uhr, bis Montag, 25.05.26, 16:00 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Schlachthofstraße einzubrechen. Der doppelte Glaseinsatz der Abschlusstür wurde beschädigt. Von einem weiteren Vorgehen sahen die Unbekannten ab.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Schlachthofstraße beobachtet?

Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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