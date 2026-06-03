Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Bagger kippt um

Leichte Verletzungen erlitt ein Baggerfahrer am Dienstag, als er mit seiner Arbeitsmaschine bei Geislingen umstürzte.

Ulm (ots)

Um 18.20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Bagger von Amstetten-Dorf in Richtung Wittingen. An einer Engstelle musste er wohl wenige Meter rückwärtsfahren und ausweichen, da ihm ein Auto entgegenkam. Dabei geriet er neben die Straße und der Bagger rutschte eine Böschung hinab. Dann kippte die Arbeitsmaschine um. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Feuerwehr Amstetten war im Einsatz und band ausgelaufene Betriebsstoffe. Die verantwortliche Firma kümmerte sich um die Bergung des Baggers. Zur Bergung musste die K1440 zeitweise gesperrt werden. Gegen 20.45 Uhr war die Straße wieder frei. Ob Flurschaden entstand muss noch ermittelt werden.

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