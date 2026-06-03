Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag verursachte ein Autofahrer bei Burgrieden einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf der K7517 von Bühl in Richtung Laupheim. An der Einmündung fuhr er in die K7518 ein. Dort fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Dacia. Die kam von links aus Richtung Laupheim und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Unfallbeteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Audi wird auf 5.000 Euro, der am Dacia auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

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