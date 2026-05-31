Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großenkneten: Motorradunfall mit Verletztem

Delmenhorst (ots)

Am Samstag gegen 13.00 Uhr kam es auf der Ahlhorner Straße in Großenkneten zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Wildeshausen übersah hier mit ihrem Pkw aus dem Bakenhuser Esch kommend ein Motorrad. Der 37-jährige Kradfahrer aus Edewecht konnte gerade noch ausweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle und fuhr in einen Graben. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber konnte jedoch abdrehen, da der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser wird auf 18.000 Euro geschätzt.

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