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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße in Ahlhorn aus. Die Bewohner des Wohnhauses wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Es wurde keine Personen verletzt. Durch das Feuer wurde das gesamte Wohnhaus stark verrußt, so dass dieses nicht mehr bewohnbar ist. Der Sachaschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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