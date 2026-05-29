Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Festnahme mehrerer Beteiligter nach Betrug in einem Einrichtungshaus in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 18:10 Uhr, meldete ein Einrichtungshaus in der Nienburger Straße in Delmenhorst der Polizei, dass es soeben zu verdächtigen Umständen im Rahmen von Einkäufen von insgesamt vier Personen gekommen sei.

Die eingesetzten Kräfte konnten nach kurzen Fahndungsmaßnahmen und einem Fluchtversuch mit einem Fahrzeug die entsprechenden Personen, einen 62-Jährigen, einen 44-Jährigen, einen 43-Jährigen sowie einen 37-Jährigen, antreffen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass diese mit diversen rechtswidrig erlangten Kredit- und Debitkarten versucht hatten, hochwertige Elektroartikel zu erwerben, was zum Teil auch gelang.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Durchsuchung einer Kontaktadresse sowie der Personen und des Fahrzeugs angeordnet. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt werden.

Gegen den 62-Jährigen sowie den 43-Jährigen lagen bereits Untersuchungshaftbefehle wegen gleichgelagerter Taten vor.

Für den 44-Jährigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Haftbefehl beantragt. Gegen den 37-Jährigen lagen keine Haftgründe vor, sodass er nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde.

Die Untersuchungshaftbefehle sowie der Haftbefehl, der durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt wurde, wurden im Laufe des 27. Mai 2026 verkündet.

Gegen die vier Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs sowie des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell