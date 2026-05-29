Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus einem Transporter +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Tatzeit von Mittwoch, 27. Mai 2026, ca. 16:00 Uhr und Donnerstag, 28. Mai 2026, ca. 06:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zunächst die Fensterscheibe eines Transporters, welcher in der Dwostraße in Delmenhorst abgestellt war.

Aus dem Inneren wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.100 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0, mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell