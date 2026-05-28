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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit leicht verletzter Person in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 gegen 14:30 Uhr, entfernte sich der Unfallverursacher eines Unfalls mit einer leicht verletzten Person auf der B 437 in Stadland unerlaubt vom Unfallzeitpunkt.

Der bislang unbekannte Verursacher befuhr mit seinem Fahrzeug die Schweier Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 62-Jährigen aus Stadland, der bei grüner Ampel beabsichtigte, die Kreuzung zwischen der B 437, der Schweier Straße sowie der Rodenkircherwurp mit seinem Motorrad zu überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei diesem verletzte sich der 62-Jährige leicht und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Unfallverursacher flüchtete geradeaus über die Straße Rodenkircherwurp.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher sowie das beteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731-26940 bei der Polizei Nordenham zu melden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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