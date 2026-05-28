Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfall auf Parkplatz +++ Unfallverursacher geflüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 gegen 18:00 Uhr, entfernte sich der Unfallverursacher nach einem Unfall auf einem Parkplatz in der Weserstraße unerlaubt vom Unfallort.

Zum Unfallzeitpunkt parkte eine 42-Jährige aus Brake ihren Audi auf einem Supermarktparkplatz in der Weserstraße. Als sie vom Einkaufen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an diesem Beschädigungen im linken, hinteren Bereich des Fahrzeugs fest.

Aufgrund der Spurenlage wird derzeit davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher einen Lkw oder großen Transporter gefahren hat.

Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04401-9350 bei der Polizei Brake zu melden.

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