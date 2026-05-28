Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alleinbeteiligter Unfall in Delmenhorst +++ Motorradfahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 27. Mai 2026 gegen 17:40 Uhr, verletzte sich ein 42-Jähriger Motorradfahrer bei einem alleinbeteiligten Unfall in der Cramerstraße in Delmenhorst schwer.

Der 42-Jährige aus Delmenhorst befuhr zum Unfallzeitpunkt die Cramerstraße in Richtung der Delmenhorster Innenstadt.

Nach Zeugenaussagen war er dabei bereits durch zu schnelles Fahren und riskantes Überholen aufgefallen.

Im Verlauf der Fahrt musste er verkehrsbedingt die Geschwindigkeit reduzieren und stürzte dabei alleinbeteiligt.

Der 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell