Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffitis in Berne

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 22. Mai 2026 gegen 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 27. Mai 2026 gegen 08:00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Anzahl von Personen die Oberschule sowie die Grundschule in Berne mit Farbe.

Bei der Oberschule am Schulplatz wurden zwei Fensterscheiben und Pflastersteine mit grüner und roter Farbe besprüht, während an der Grundschule im Kinnerpadd mehrere Einrichtungen mit derselben Farbe besprüht wurden.

Bei der Grundschule zerschnitt der bislang unbekannte Täter ebenfalls das Tornetz des Fußballplatzes.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04401-9350 bei der Polizei Brake zu melden.

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